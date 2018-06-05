Microsoft, yazılım geliştirme platformu Github'ı satın aldı

Yazılım geliştirme platformu Github, 7,5 milyar dolar değerindeki hisse karşılığında Microsoft'a devredilecek. Devir işlemleri takvim yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Microsoft üst düzey yöneticisi Satya Nadella, yaptığı blog paylaşımında, şirketin bu satın almayla dünyanın her yerinden programcıların projelerini tartışıp kodlarını paylaştığı dev bir yazılım geliştirme platformunu bünyesine kattığını belirterek, "Yazılım geliştiriciler gelecekte dünyanın en zorlu sorunlarının çözümünde başlıca rolü oynayacaklar. Bu rol ancak geliştiricilerin birlikte üretebilecekleri ve üretimlerini diğerleriyle paylaşıp geliştirebilecekleri platformlar sayesinde gerçek bir güce dönüşebilir" dedi.

Bilgisayar programcılarının ve teknoloji şirketlerinin yazılım projelerinin dokümantasyonunu yapmak ve ürettikleri kodlarını saklamak için kullandıkları site, başta Apple, Amazon ve Google olmak üzere çok sayıda teknoloji devinin projeleri için bir çalışma platformu işlevi görüyor. Microsoft da platformu etkin olarak kullanan şirketler arasında. Şirketin binden fazla çalışanı her gün Github'a sayfalarca kod yükleyip güncelliyor.

Microsoft'un açık kaynaklı yazılımlara ilgisi artıyor

Kökleri itibarıyla ticari sır niteliği taşıyan telif yazılımlar üretip satan bir şirket olan Microsoft, özellikle Nadella'nın göreve gelmesinden bu yana açık kaynaklı yazılım alanına artan bir ilgi gösteriyor. Şirket bu dönemde çok sayıda ticari yazılımının telif hakkını kaldırarak açık kaynaklı hale getirdi.

PowerShell, Visual Studio Code ve Microsoft Edge JavaScript gibi şirkete ait çok sayıda yazılımın kodları geliştiricilerin kullanımına açıldı. Microsoft yine bu dönemde Linux tabanlı Ubuntu işletim sisteminin Windows 10'a entegrasyonu için Canonical firmasıyla işbirliğine gitti ve ayrıca mobil yazılımlar için Xamarin geliştirme platformunu bünyesine kattı.

Microsoft, geçen yıl insan kaynakları ağı LinkedIn'i 27 milyar dolar bedel ödeyerek satın almıştı.

Kaynak: AA