"Microsoft, GitHub’ı satın aldı"

Bloomberg’in haberine göre Microsoft, dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kodu paylaşım platformunu bünyesine kattı.

Son günlerde Microsoft'un GitHub'ı satın almak istediğine dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Microsoft'un satın almayı onayladığı bilgisi paylaşıldı. GitHub CEO’sunun Microsoft’u seçme nedenlerinden birinin CEO Satya Nadella olduğu söyleniyor.

GitHub nedir?

GitHub günümüzde geliştiricilerin projelerini, projelerle ilgili dosyalarını ve kodların depolandığı, paylaşıldığı, tartışıldığı popüler bir platform olarak tanımlanabilir. GitHub kullanan şirketler arasında Apple, Amazon, Google ve daha birçok teknoloji şirketi var. Yazılım dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan GitHub, geçen yıl geliştiriciler ve şirketler tarafından daha çok kullanılıyordu.