Microsoft dünyanın en değerli 3. şirketi oldu

New York borsasında işlem gören Microsoft'un hisse başına değeri salı gününü yüzde 0,4 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri ise 753 milyar dolar seviyesinde.

Google'ın ana firması Alphabet'in hisse değeri ise salı gününü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı. Firmanın piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.

Alphabet'i geride bıraktı

Microsoft, Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3. şirketi konumuna yükseldi.

Google'ın piyasa değeri Microsoft'u ilk olarak 2012'de geride bırakmış, 2015'te Alphabet'in Google'ın ana firması olarak kurulmasından beri de firmanın piyasa değeri Microsoft'un üstünde yer almıştı.

Apple tahtını koruyor

Öte yandan, son bir yılda Microsoft'un hisseleri yüzde 41,2 yükseldi, Alphabet'in hisseleri ise sadece yüzde 14,5 arttı.

Salı günü itibarıyla, dünyanın en yüksek 2. piyasa değerine sahip firması 782,6 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon olurken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 923,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını hala koruyor.

Kaynak: AA