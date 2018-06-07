Microsoft denizin dibine veri merkezi yerleştirdi

Microsoft, yeşil teknoloji odaklı Natick Projesi’nin ikinci aşaması kapsamında hazırladığı veri merkezini denizin dibine yerleştirdi.

Natick veri merkezi, 40 metrelik bir konteynere yerleştirilen 864 sunucudan oluşuyor. Bu, Microsoft gibi teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, yüz binlerce metrekareyi kapsayan devasa sunucuların küçük bir kısmı.

Veri merkezini taşıyan konteynerler soğutma sistemine sahip olsa da Microsoft, su altındaki düşük sıcaklık ile soğutma masraflarının önemli ölçüde azalacağını düşünüyor.

Microsoft ekibi 12 ay boyunca veri merkezinin performansını, güç tüketimini, ses, nem ve sıcaklık seviyesini izleyecek. Daha sonra şirket, bazı müşterilerinin veri merkezini kullanmasına izin verecek.

Proje, yoğun nüfuslu bölgelerde bulut bilişim altyapısına olan talebi karşılamak için faaliyete geçirildi.

Dünya nüfusunun yarısının deniz kıyısına 200 kilometre uzaklıkta yaşadığını göz önüne alan şirket böylece kullanıcılara daha yakın noktalara konumlandırılmış veri merkezleri ile daha iyi çevrim içi deneyim vadediyor.

Kaynak: TRT Haber