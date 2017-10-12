Mayın ve patlayıcı tespiti için yeni YÖNTEM

Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları yürüten MS SPEKTRAL firması, toprak örüntülerindeki değişimleri ve yüzeye çıkmış kabloları belirleyerek mayın ve patlayıcı tespiti yapabilen "hiperspektral kamera" üretti.

Firmanın Üst Yöneticisi Sancay Kırık, yaptığı açıklamada, hiperspektral kamera için çalışmalara Temmuz 2015'te TÜBİTAK projesi olarak başladıklarını belirterek, zırhlı araçlar için "Kemgöz" adını verdikleri kamerayı geliştirdiklerini belirtti.

Kırık, ürünün mayın tespitinde yardımcı sistem olarak kullanılacağını ifade ederek, "Temel amacı aracın üzerinde bulunan diğer sensörlerle mayın tespitini gerçekleştirmek. Biz bunun hem optik hem elektronik hem de mekanik tasarımlarını yaptık." dedi.

İnsan gözünün üç rengi görebilmesine karşın, geliştirdikleri kameranın 135 rengi görebildiğini vurgulayan Kırık, şöyle devam etti:

"Kemgöz, gözle görülemeyen malzemeleri otomatik olarak tanıyabiliyor, toprağa gömülü el yapımı patlayıcılara ait kabloları tespit edebiliyor. Bu tür tespitler uzak mesafeden normal kamerayla yapılamıyor ancak geliştirdiğimiz kamera sayesinde patlayıcı kabloları belirlenebiliyor."

Medikal sektörü ve tarımda da kullanılabiliyor

Hiperspektral kameraların savunma sanayisi dışında pek çok kullanım alanı olduğunu anlatan Kırık, tarımda ürün sınıflandırılması ve rekolte tespiti, maden sahalarının belirlenmesi, beyin ameliyatlarında tümörlü bölgenin teşhisinin bunlardan sadece birkaçı olduğunu dile getirdi.