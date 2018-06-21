Mars'ta toz fırtınası tüm gezegeni kapladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'de görev yapan Curiosity aracının çektiği görüntüleri yayınladı.

Curiosity'nin Mast kamerasının çektiği görüntülerde, gökyüzünün küçük toz parçacıklarıyla kaplandığı dikkat çekerken, fırtınanın tüm gezegeni etkisi altına aldığı açıklandı.

Mars Storm Watch: The dust storm now circles the planet. No signal yet from Opportunity, but no response is expected until skies begin to clear. We continue to listen daily. https://t.co/VwuuPwEpPA pic.twitter.com/8q7lDoezxs — Spirit and Oppy (@MarsRovers) 20 Haziran 2018

Tekrar çalışması için toz bulutunun dağılması gerekli

Fırtına, NASA'nın gezginci robotu Opportunity ile iletişimin kesilmesine yol açmıştı.

Gezegende Gale Krateri'nde araştırma yapan Curiosity ise faaliyetlerini sürdürüyor.

Opportunity'nin yeniden çalışmaya başlaması için Güneş ışınlarını kesen toz bulutunun dağılması gerekiyor.

Curiosity gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip

Curiosity'nin, NASA'da görevli bilim insanları için Mars'ta bazı toz fırtınalarının aylarca ve büyüyerek sürmesinin, bazılarının ise küçük çaplı ve kısa süreli olmasının nedenine yanıt bulunması açısından emsalsiz bir pencere niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Curiosity ve Mars'ın yörüngesindeki uzay aracı filosunun, bilim insanlarına toz fırtınaları konusunda ilk kez hem yüzeyden hem de uzaydan bilgi elde etmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor.

Mars'ı kuşatan son küresel fırtına 2007'de, Curiosity'nin gezegene inişinden 5 yıl önce meydana gelmişti.

Kaynak: AA