Mars'ta toz fırtınası tüm gezegeni kapladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'de görev yapan Curiosity aracının çektiği görüntüleri yayınladı.

Curiosity'nin Mast kamerasının çektiği görüntülerde, gökyüzünün küçük toz parçacıklarıyla kaplandığı dikkat çekerken, fırtınanın tüm gezegeni etkisi altına aldığı açıklandı.

Mars Storm Watch: The dust storm now circles the planet. No signal yet from Opportunity, but no response is expected until skies begin to clear. We continue to listen daily. https://t.co/VwuuPwEpPA pic.twitter.com/8q7lDoezxs