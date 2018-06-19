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Mars'ta oluşan gizemli kayaların nedeni 3 milyar yıllık volkanik patlamalar

Journal of Geophysical Research: Planets dergisinin yayımladığı araştırmaya göre, Mars'ta gizemli kaya oluşumları 3 milyar yıl önce gerçekleşen volkanik patlamalarla meydana geldi.

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Marsta oluşan gizemli kayaların nedeni 3 milyar yıllık volkanik patlamalar

Mars'ta gizemli kaya oluşumunun kaynağının gökyüzüne gaz, kaya ve kül püskürten volkanik patlamalar olabileceği bildirildi.

Sonuçları "Journal of Geophysical Research: Planets" dergisinde yayımlanan araştırmada, Kızıl Gezegen'de ekvator çizgisine yakın, iri ve sıra dışı yumuşak kaya çökeltisine odaklanıldı.

Araştırmada, Medüz Oyuk Oluşumu adı verilen bu çökeltinin, Mars'ta 3 milyar yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sırasında oluştuğu ileri sürüldü.

ABD'nin beşte biri kadar bir alanı kaplayan, Dünya üzerindeki en büyük volkanik çökeltiden 100 kat büyük olduğu belirtilen oluşuma ilişkin bulgunun, Mars'ın iç kısmı ve geçmişteki yaşam potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden gezegen bilimci Lujendra Ojha, Medüz Oyuk Oluşumu için "Bu, Mars özelinde değil, Güneş Sistemi bağlamında da muazzam bir çökelti" dedi.

Ojha, Mars'ta yaşanan volkanik patlamaların, iklim değişikliğine neden olan gazları atmosfere salarak gezegenin yüzeyinin suyla kaplanmasına yol açmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: volkanik patlamalar, mars, Journal of Geophysical Research: Planets, gizemli kaya
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