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Mars'ın görünmez manyetik kuyruğu keşfedildi

Mars'ın Güneş rüzgarıyla etkileşim içine girerek bükülen görünmez bir manyetik kuyruğu olduğu keşfedildi.

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Marsın görünmez manyetik kuyruğu keşfedildi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) "Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi" (MAVEN) aracından elde edilen verileri kullanarak yaptığı araştırma, Kızıl Gezegen'in manyetik kuyruğunun, Güneş rüzgarının taşıdığı manyetik sahaların Mars'ın yüzeyinde saklı manyetik alanlarla etkileşim içine girmesiyle oluştuğunu gösterdi.

Araştırmanın bulguları, Utah'ta Amerikan Astronomi Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü'nün 49'uncu yıllık toplantısında sunuldu.

Bilim adamları, bükülen kuyruğu oluşturan bu etkileşim sürecinin, Mars'ın hali hazırda ince atmosferinin bir bölümünün daha kaybolmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gina DiBraccio, Mars'ın manyetik kuyruğunun eşine Güneş Sistemi'nde rastlanmadığını söyledi.

Küresel manyetik sahasını milyarlarca yıl önce kaybettiği ifade edilen Mars'ın yüzeyinde belli başlı bölgelerde saklı "fosil" konumunda manyetik saha kalıntıları bulunuyor.

Etiketler: NASA, mars manyetik kuyruk, mars
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