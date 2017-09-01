Makine ustasından 'fındık' için icat

İlkokul mezunu olan ve 30 yıldır makine imalatıyla uğraşan Halil Kuşdemir, bahçesindeki fındıkları daha az işçilik maliyetiyle toplamanın yollarını ararken bir makine tasarlamaya karar verdi.

Kuşdemir, piyasadaki fındık toplama makinelerinin ağır oluşu ve Giresun'un engebeli arazi yapısında kullanıma uygun olmamasından hareketle yaptığı tasarımı, torna tesviye öğretmeni bir arkadaşına çizdirdi.

Halil Kuşdemir, birkaç denemenin ardından elektrik süpürgesi mantığıyla çalışan, 50 kilogram ağırlığında benzinli bir makine üretti.

Kuşdemir, yaptığı açıklamada, fındıkta Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde hasat için makinelerin kullanıldığını, arazi yapısı nedeniyle Giresun'da bu makinelerin kullanımının mümkün olmadığını söyledi.

Yörede hasadın genelde insan gücüyle yapıldığını, bunun da ciddi bir maliyete yol açtığını anlatan Kuşdemir, hem işçilik maliyetini azaltacak hem de zorlu arazi yapısında kolay kullanım sağlayacak bir makine üretmek için birkaç yıl önce araştırmalara başladığını anlattı.

Torna tesviye öğretmeni bir arkadaşına kafasındaki projeyi anlattığını, onun çizimine göre de çalışmalara başladığını ifade eden Kuşdemir, ilk başta 120 kilogram ağırlığında bir makine ürettiğini ancak bunun zorlu coğrafyada verimli olmadığını dile getirdi.

Kuşdemir, bu makineyi zaman içinde 50 kilogram ağırlığa düşürmeyi başardığını belirterek, "6,5 beygir gücündeki su pompası motoru çalıştığında fanlar harekete geçiriyor. Fanın basınç farkından dolayı oluşan emme kuvvetiyle hasat edilen fındıklar makine üzerine yerleştirilen çuvala doluyor. Elektrik süpürgesindeki torba sisteminin hemen hemen aynısı." diye konuştu.

Kuşdemir, zuruflu olarak saatte en az 100 kilogram fındık toplayan makinesinin 10 saatte bir ton fındık hasat edebildiğini söyledi.

Makinenin 10 saatte sadece 5 litre benzin tükettiğini dile getiren Kuşdemir, "Giresun Valiliği bu yılki hasat işçiliği fiyatını 60 lira olarak açıkladı. ki, 10 işçinin günlük maliyeti ortada. Benim makinem ise 10 saatte 5 litre benzin harcıyor. Bu da 26 liralık maliyet demek.10 işçinin yaptığı işi makinemle 26 liraya yapmak mümkün. Üreticimiz hasat döneminde işçilik maliyetlerinde çok ciddi tasarruf sağlayacak." dedi.