Liseli öğrenciler görme engelliler için cihaz üretti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla, "7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali" düzenlendi.

Antalya’da eğitim gören lise öğrencileri Su Nalbant ve Sel Aykota da geliştirdikleri cihazla festivale katıldı.

Görme engelliler derneğini ziyaret eden öğrenciler, burada tanıştıkları görme engellilerin sıkıntılarını dinledi ve onlar için yol tarifi yapan cihaz geliştirdi. Önde engelleri algılayan sensörü bulunan cihaz, iki bileğe takılan titreşimli bileklik sayesinde, sağa veya sola döneceğini titreşimle bildiriyor. Görme engelli kişi Google Maps uygulamasına sesli olarak gideceği adresi söylüyor. Cihaz onu yönlendirerek gideceği adrese götürüyor.

Sel Aykota, geliştirdikleri ve 120 liraya mal olan cihazla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gün geçtikçe artmakta olan trafik ve sanayi faaliyetleriyle beraber görme engelliler yön bulmada daha da zorlanmakta. Okulumuzun, Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneğine yapmış olduğu gezi sonucunda Merve abla ile tanıştık. Merve abla projemiz konusunda bize ilham verdi. Günlük hayatta yaşadığı sıkıntılardan bize bahsetti. Bu sıkıntılar arasında kendi kendine hareket edememesi, trafikte arabaların onu görmezden gelmesi, bağımsız hareketini sağlayamaması yer almaktaydı. Biz de bu sebeple görmüş olduğunuz prototipi üretmeye karar verdik."

Cihazın diğer ortağı Su Nalbant da geliştirdikleri cihaz hakkında şunları söyledi:

"Engelli gitmek istediği güzergahı Google Maps’e anlatıyor ve Google Maps bir güzergah çıkartıyor. Mesela gitmek istediği yer sağdaysa sağ bileklik titriyor, solda kalıyorsa sol bileklik titriyor. Sesli olarak söylüyor. Burada zaten Google Maps’ın kendi imkanlarından yararlanıyoruz. Herhangi bir engele karşı ise ultrasonik sensör iki bilekliği titreştiriyor. Böylece titreşimler birbirine karışmıyor. Aynı zamanda bunun içine bir gps koyduk. Bilekliğin içine çipler yerleştirdik, bu çipler trafik lambasıyla iletişime geçiyor ve trafik lambası engelli için karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyor, arabalar için ise kırmızı yanıyor. Bu cihaz 2 bileklikten oluşuyor. Engeli gitmek istediği yeri Google Maps’e belirtiyor, bunu sesli bir şekilde yapıyor. Bu yaklaşık 120 lira. Normal görme engelli teknolojilerine baktığımızda en az 800 liradan başlıyor."

Kaynak: İHA