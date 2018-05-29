Lise öğrencileri insansız hava aracı üretti

Konya Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencileri, yaklaşık 20 dakika havada kalabilen, 2 kilometre menzilli ve havada iken 4K çekim yapabilen insansız hava aracı (İHA) üretti.

Öğrencilerin yerli malzemeler kullanarak ürettikleri İHA'nın test uçuşu, okul yönetiminin de katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi.

"Hedefimiz daha uzun süre havada kalan İHA üretmek"

İHA, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor ve çektiği görüntüleri kaydedebiliyor veya çekilen görüntüleri anlık olarak aktarabiliyor.

İHA'nın yapılmasında okulun elektronik bölümünün atölyelerinin kullanıldığını belirten bölüm öğretmenleri, "Öğrencilerimiz robotik yazılım programlarını da kendileri yazdı. Hafif malzemeler kullanarak İHA'yı imal ettiler. Tamamen öğrencilerimizin çalışmasının sonucu oldu. Hedefimiz, daha gelişmiş ve daha uzun süre havada kalan İHA üretmek. Konya’da ilk defa İHA yaparak bunu uçuran okul olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: AA