  • 29 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.627
    EURO 5.34
  • BIST 104657.84
    ALTIN 193.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Lise öğrencileri insansız hava aracı üretti

Lise öğrencileri insansız hava aracı üretti

Konya Beyşehir'de meslek lisesinde eğitim gören öğrenciler kendi ürettikleri insansız hava aracını tanıttı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Lise öğrencileri insansız hava aracı üretti

Konya Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencileri, yaklaşık 20 dakika havada kalabilen, 2 kilometre menzilli ve havada iken 4K çekim yapabilen insansız hava aracı (İHA) üretti.

Öğrencilerin yerli malzemeler kullanarak ürettikleri İHA'nın test uçuşu, okul yönetiminin de katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi.

"Hedefimiz daha uzun süre havada kalan İHA üretmek"

İHA, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor ve çektiği görüntüleri kaydedebiliyor veya çekilen görüntüleri anlık olarak aktarabiliyor.

İHA'nın yapılmasında okulun elektronik bölümünün atölyelerinin kullanıldığını belirten bölüm öğretmenleri, "Öğrencilerimiz robotik yazılım programlarını da kendileri yazdı. Hafif malzemeler kullanarak İHA'yı imal ettiler. Tamamen öğrencilerimizin çalışmasının sonucu oldu. Hedefimiz, daha gelişmiş ve daha uzun süre havada kalan İHA üretmek. Konya’da ilk defa İHA yaparak bunu uçuran okul olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: meslek lisesi, Konya, insansız hava aracı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER