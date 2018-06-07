Lastik firması WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını yasakladı

Dünyanın en büyük lastik firmaları arasında yer alan Alman Continental, Amerikan WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını gizlilik endişeleri gerekçesiyle yasakladığını açıkladı. Yasak kararından 36 bin şirket telefonu etkilenecek.

Şirket açıklamasında, telefon ve tabletlerde saklanan kişi bilgilerinin güvenliğine yönelik endişelerden dolayı yasağın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ayrıca, WhatsApp gibi hizmetlerin veri koruma konusunda sorunlu olduğu vurgulanarak, kişilerin rehber gibi kişisel ve muhtemelen de gizli bilgilerine üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanma riski olduğu açıklandı.

Continental CEO'su Elmar Degenhart, veri koruma yasalarına uymanın sorumluluğunu kullanıcılara bırakmayı kabul edilemez bulduklarını söyleyerek, "İşte bu yüzden alternatifleri güvence altına alıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber