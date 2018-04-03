'Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı' ile 225 bin numune analiz edildi

Yasa dışı ticaretin önlenmesine hizmet eden gümrük laboratuvarları, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılarak, gerekli tüm analizleri yapabilir duruma getirildi.

Tahlil işlemlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, verilerin izlenmesine imkan tanıyan "Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı" (LARA) üzerinden mart sonu itibarıyla yaklaşık 225 bin numune incelendi.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında, bütçe ödenekleri ve Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin olmak üzere 6 ilde kurulan laboratuvarlar sayesinde riskli görülen eşyalara ilişkin analizler uzman ekiplerce eksiksiz gerçekleştiriliyor.

Bilgiler gizli ve güvenli ortamlarda korunuyor

"Gıda", "metal", "tekstil", "petrol" ve "temel kimya" alanlarında faaliyet gösteren gümrük laboratuvarlarında, eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun belirlenmesine yönelik analizlerin yanında sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) kalitesine ilişkin tetkikler de yapılıyor.

LARA ile tescil edilen eşyaların laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda takip ediliyor. Ayrıca söz konusu bilgiler gizli ve güvenli ortamlarda saklanıyor.

Bu kapsamda, uygulamanın başlatıldığı 15 Mart 2016'dan mart ayı sonuna kadar geçen süreçte yaklaşık 225 bin numune LARA programı üzerinden işlem gördü.

Ticaretin güvenilirliği için çalışmalar çok titiz yürütülüyor

Gümrük laboratuvarlarında ticaretin daha güvenli yapılabilmesi adına son derece titiz çalışmalar yürütülürken, bir yandan da Avrupa Birliği'nde kullanılan tekniklere ilişkin uyumlaştırma çalışmaları da yapılıyor.

Tahlillerde ulusal ve uluslararası güvenilirliği sağlamak bakımından laboratuvarların belirlenen standartlara akredite olması da hedefleniyor. Bu kapsamda akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

Bugün çerçevede 41 metotta akreditasyon belgesi alınırken, Gümrük Laboratuvarlarının Teknik ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 20 metotta gıda, 16 metotta petrol, 5 metotta tekstil, 4 metotta temel kimya ve 2 metotta metal olmak üzere 47 metotta laboratuvar müdürlüklerince akreditasyon çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Laboratuvar Müdürlüğü'nün yapımına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA