Kütahya'da lise öğrencileri cep telefonundan çiçek sulayan sistem geliştirdi

Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde eğitim gören Duygu Karaağaç, Şerife Gül Koyak, Şerife Nur Avşar, Emine Sarı ve Şeyda Mert isimli öğrencilerin hazırladığı "Otomatik Çiçek Sulama" projesiyle, saksıya bırakılan ve bluetooth ile çalışan bir aparat sayesinde nem oranı ölçülüyor.

Saksılardaki nem oranı, aparatta yanan renklerle ifade ediliyor. Kırmızı, toprağın kuru, yeşil, normal seviyede, mavi, fazla nemli, mor ise çok fazla nemli olduğunu gösteriyor.

Düzenek için oluşturulan yazılım sayesinde, renklere göre suya ihtiyacı olan çiçekleri algılayan sistem, su dolu bir kaptan otomatik olarak sulamayı sağlıyor.

Ayrıca, cep telefonuna veri gönderen sistem, uzaktan komutla da sulama işlemini gerçekleştiriyor.

Anneler Günü hediyesi ilham kaynağı oldu

10. sınıf öğrencisi Duygu Karaağaç, annesine aldığı bir çiçeğin kurumasının ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle bu projeyi geliştirdi.

Çiçeklerin suya ihtiyaç duydukları anda sulanabilmesi için başlattıkları çalışmayı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaağaç, şöyle konuştu:

"Geçen sene Anneler Günü'nde anneme hediye olarak çiçek almıştım. Yazın tatile gitmiştik, geldiğimizde çiçek susuzluktan kurumuştu. Annem bu duruma çok üzülmüştü. 'Biz evde yokken çiçeklerin kurumaması için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Bu konuyu arkadaşlarım ve öğretmenlerimle paylaştım ve sonrasında bu projeyi geliştirdik. Hazırladığımız proje sayesinde çiçeklerimiz kurumayacak ve annelerimiz de üzülmeyecek."

Öğrencilerden Şerife Gül Koyak da proje fikrini arkadaşı Duygu Karaağaç'tan duyunca çok heyecanlandıklarını, sonuçta bu sistemi geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Projeyi geliştirecekler

Okulun bilişim teknolojileri bölümü öğretmeni ve proje koordinatörü Ali İhsan Uysal da insanlar evde olmadığında veya tatile çıktığında çiçeklerin susuz kalmamasına yönelik bir projelerinin olduğundan bahsedince öğrencilerine yardımcı olduğunu söyledi.

"Arduino" ve "APPinventor" programlarını kullanarak bunu yapabileceklerini öğrencilerine gösterdiğini belirten Uysal, şunları anlattı:

"Hazırlanan projede çiçek saksılarında bulunan toprağın nemi ölçülerek suya ihtiyacı olup olmadığı belirleniyor. Yine öğrencilerimizin hazırladıkları yazılım sayesinde de cep telefonumuzu kullanarak çiçeklerimizi otomatik olarak uzaktan da sulayabiliyoruz. Bu ve bunun gibi projeler sayesinde çağımızın eğitim sistemi olan STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimlerinin sadece özel okullarda değil devlet okullarında, özellikle meslek liselerinde de uygulanabilir olduğunu görmüş olduk."

Uysal, projeyi biraz daha geliştirerek patentini alıp seri üretime geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA