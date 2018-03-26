Kullanıcılarının güvenini kaybeden Facebook'tan özür üstüne özür

Facebook CEO'su Zuckerberg’in özrü; Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express ve Observer gazetelerinde yayımlandı.

İngiliz gazetelerinde tam sayfa yayımlanan özür metninde, "Üniversitedeki bir araştırmacının hazırladığı ve 2014'te milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına sebep olan test uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha çok şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Bu uygulama gibi, kullanıcılardan çok fazla kişisel veri talep eden durdurduk ve kullanıcılardan bilgi isteyen uygulamalara da sınır koyduk" denildi.

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın kampanya sırasında, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

Kaynak: İHA