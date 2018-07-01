Kocaeli Üniversitesi'nde askeri operasyonlar için örümcek robot geliştirildi

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yiğitcan Öztürk, İsmet Hüsrev Akay, Berkay Mengüş ve Kubilay Özçelik, Prof. Dr. Zafer Bingül'ün danışmanlığıyla bitirme projeleri kapsamında robotik sistemler üzerine bir çalışma yürüttü.

26 eklemi değişik konumlarda hareket ettirebiliyor

Proje sonunda, askeri alanda kullanılabilecek örümcek robot sistem tasarımı ve modellemesi gerçekleştirildi.

Zorlu arazi şartlarına göre tasarlanan robot, 26 farklı eklemi değişik konumlarda hareket ettirebiliyor.

Literatürde ilk olan özelliklere sahip

Yerli olarak tasarlanıp geliştirilen robot, aşağı ve yukarı eksenli hareketlerde gövdesini sabit tutabilmesi ve gerektiğinde özelleştirilmiş iki bacağını kol olarak kullanabilmesi özellikleriyle literatürdeki ilk örneklerden biri oldu.

Arazi testlerini başarıyla tamamlayan robot, üzerine entegre edilebilecek silah sistemleriyle askeri operasyonlarda görev icra etme imkanına sahip olacak.

"Kısıtlı bir bütçeyle gerçekleştirdiler"

Proje danışmanı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Bingül, sorumluluğunu yürüttüğü robotik ve otomasyon laboratuvarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Bingül, laboratuvarda gerçek sistemler üzerinde çalıştıklarını belirterek, savunma sanayisinde karşılaşılan problemleri çözmek için mekatronik sistemler geliştirdiklerini, bunların tasarımını ve kontrol algoritmalarını yaptıklarını anlattı.

Mekatronik bölümü öğrencilerine "6 bacaklı örümcek" projesini bitirme çalışması olarak verdiğini dile getiren Bingül, öğrencilerin bin 700 lira gibi kısıtlı bir bütçeyle projeyi başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Literatüre 2 önemli katkı

Bingül, amaçlarının bu kadar kompleks bir sistemin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini göstermek olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Normalde bu robotlar literatürde 'örümcek robot' olarak geçiyor. Bizim geliştirdiğimiz robotun literatürden 2 temel farkı var. Birincisi prizmatik eksenler kullandık, gövdeyi aşağı yukarı şekilde çok güzel hareket ettirebiliyoruz. Bu, bozuk zeminlerde gövdenin ağırlık merkezini kolaylıkla değiştirip kolay bir şekilde dengede kalmasını sağlıyor. Literatüre ikinci önemli katkımız ise 6 bacağın ikisi kol olarak da kullanılıyor. Yani robotumuz gerektiğinde 4 bacak ve 2 kollu bir sisteme dönüşüyor. Bu 2 kolla da herhangi bir cismi tutabilme, kavrayabilme, hareket ettirebilme özelliklerine sahip."

"Zor arazi koşullarında büyük hareket kabiliyeti"

Savunma sanayisinde teknoloji tabanlı sistemlerin yaygınlaşmasıyla gelecekte savaş alanlarında askerlerin yerine robotların savaşacağını söyleyen Bingül, "Sizin robotlarınız ne kadar yüksek kabiliyetlere sahipse o kadar başarılı bir savaş gerçekleştireceksiniz. Dolayısıyla geliştirdiğimiz robotun kol olarak kullanılabilen bacaklarına silah sistemleri entegre edilerek savaş alanında bu sistem çok rahat kullanılabilir. Bir makineli tüfek veya lazer silah sistemi yerleştirilebilir. Bunlar her türlü savaş koşullarında kullanılabilir. Bu 6 bacaklı sistemin en önemli özelliklerinden birisi de zor arazi koşullarında çok büyük hareket kabiliyeti sağlaması" dedi.

"Destekle çok daha profesyonel bir sisteme dönüşebilir"

Prof. Dr. Bingül, savunma sanayisinde ülkenin lider kuruluşu olan ASELSAN'ın katkı vermesi halinde projenin çok daha profesyonel bir sisteme dönüştürülebileceğini söyledi.

Daha yüksek bütçeli bir proje yapabilmeleri halinde, burada geliştirdikleri sistemin kabiliyetlerinin de buna paralel olarak daha yüksek boyutta olacağını aktaran Bingül, "Özgün olarak geliştirdiğimiz bu sistem çok başarılı bir şekilde çalışıyor ama üzerinde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Özellikle savunma sanayi projeleri çok yüksek bütçe gerektiriyor çünkü savunma sanayisinde istenen kriterler çok yüksek kriterler. Bunu sağlayabilmek için çok yüksek malzemeler kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA