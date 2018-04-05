"Katil robot" üreten üniversiteye boykot

Yaklaşık 30 ülkeden yapay zeka araştırmacıları, Güney Kore’deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün, (KAIST) Hanwha Systems isimli savunma şirketiyle iş birliği yaparak, silah olarak kullanılacak "katil robot" araştırmasına başladığını iddia etmişti.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yapay zeka araştırmacıları, üniversiteye boykot kapmanyası başlattı.

Boykotun mimarlarından yapay zeka uzmanı Toby Walsh, "Bu tarz özerk silahlar geliştirmek, Kore Yarımadası'ndaki durumu daha da kötüleştirecektir. Birleşmiş Milletler'e (BM) bunun yasaklanması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Üniversiteden yalanlama

Üniversitenin yöneticisi Shin Sung-chul ise, boykot ilanının ardından yayınladığı yazılı açıklamada, "katil robot" araştırması iddialarını yalanladı. Shin, "Akademik bir kurum olarak insan haklarına ve etik standartlara çok önem veriyoruz" dedi.

Güney Kore’nin en büyük silah üreticilerinden biri olan Hanwha'nın, 120 ülkede uluslararası bir antlaşma kapsamında yasaklanan misket bombaları ürettiği de iddia ediliyor.