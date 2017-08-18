Kapıları bluetooth açacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknokent bünyesindeki bir firma tarafından bluetooth ile kapı ve elektrikli cihazların kontrolünü sağlamak için yerli yazılım kullanılan cihaz geliştirildi.

Girişimci Bilal Özsoy, iki üniversite öğrencisiyle tüm elektronik sistemleri tek yerden kontrol etmek ve "kumanda kullanma derdi"ni bitirmek için yola çıktığı projede, bluetooth ile çalışan cihaz geliştirdi.

Özsoy, geliştirdikleri cihazın, mobil araçlarla uzaktan kontrolünün sağlandığını belirtti. Sistemin bluetooth low enerji üzerinden yüzde 100 yerli yazılımla çalıştığını belirten Özsoy, sistemin patentini 2014'te aldıklarını söyledi.

Özsoy, cihazla bahçe, bina ve evlerin giriş kapıları, bariyerler, panjur ve kepenklerin açılıp kapatılabildiğini ifade ederek cihazın insanları kumanda kullanım derdi ve maliyetlerinden kurtardığını aktardı. Özsoy, şöyle konuştu:

"Cihazımız, motorlu kapıların ve elektrikli tüm cihazların kontrolünü sağlayabiliyor. Kilitli kapıyı açtığı gibi açık bir şeyi de kilitleyebiliyor. Kumanda yerine mobil cihazlarımıza bir uygulama indirerek kapılarımızı kontrol edebiliyoruz. Tamamı yerli yazılım ile üretilen cihazımız, piyasadaki diğer muadillerine göre iki kat uzak mesafeden kapıları kontrol edebiliyor. İstediğiniz sayıda kişiyi cihaza bağlayarak, kapıyı açma ve kapatmasına izin verebiliyorsunuz. Ayrıca güvenlik düzeyi çok yüksek olmakla birlikte siteye veya eve kimin girip çıktığını da kaydedebiliyor."

"Cihazımız, yüzde 97 daha ucuz"

Pahalı bir sistem yerine herkesin kullanılabileceği bir cihaz yapmayı düşündüklerini vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Ortalama bir sistemin fiyatı yaklaşık 10 bin lira. Bizim sistemin montajı dahil fiyatı 300 lira. Yani diğerlerinden yüzde 97 daha ucuz. Hem kullanım hem mali açıdan çok iyi geri dönüşler aldık. Herkes kullanım kolaylığından bahsediyor. Hatta bu sisteme alışanlar eski kumandalardan vazgeçtiler ve sisteme yeni kullanım alanları eklemek için bize dönüş yapıyorlar."