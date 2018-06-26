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Kanada'dan bilimsel çalışmalar için süper derin dondurucu

Kanadalı uzmanlar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yürüttüğü çalışmalarda, evrenin gizemlerini çözmeye yardımcı olacak yeni bir süper derin dondurucu üretti.

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Kanadadan bilimsel çalışmalar için süper derin dondurucu

Kanadalı uzmanlar, İsviçre Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yürüttüğü bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere yeni bir süper derin dondurucu üretti.

Kanada Bilim Bakanı Kirsty Duncan, evrenin gizemlerini çözmeye yardımcı olacak sofistike bir buz kutusu şeklindeki süper derin dondurucu için 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.

Duncan, dünyadaki en güçlü parçacık hızlandırıcısına yaptıkları katkının, Kanada'nın dünya bilim sahnesindeki yerini geliştirdiğini anlattı.

Süper derin dondurucunun, CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) performansını yükseltmeye yardımcı olacağını söyleyen Duncan, söz konusu katkıyla Kanadalı bilim insanlarının bu laboratuvara sürekli erişim halinde olacağını belirtti.

Vancouver'daki TRIUMF laboratuvarında Kanadalı uzmanların ürettiği süper derin dondurucu CERN'e yüklendiğinde, kriyomodüller atom parçacıklarını mutlak sıfırın hemen üzerine kadar soğurarak araştırmacıların bu parçacıkları birlikte parçalanmadan önce manipüle etmelerine izin verecek.

Kanada'nın projeye katkısı memnuniyetle karşılandı

CERN Genel Direktörü Dr. Fabiola Gianotti, projeden dolayı duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:

"Kanada'nın CERN ile uzun süredir devam eden verimli iş birliğindeki bir başka önemli kilometre taşı olan LHC projesine olan katkısından çok memnunuz. TRIUMF ve Kanada endüstrilerinin teknoloji ve uzmanlığı, ülkedeki güçlü parçacık fiziği topluluğuyla birlikte çalışarak CERN'deki bir sonraki büyük proje için çok iddialı hızlandırıcı bileşenler oluşturulmasında çok önemli olacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Triumf, Kanada, İsviçre, CERN, Cenevre, süper derin dondurucu
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