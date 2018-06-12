Japonya'da yalnız yaşayanlara "gölge adam" çözümü

Japonya'da yalnız yaşayanların sayısı 2015'te neredeyse 18 milyona ulaştı. Ayrıca Japonların yüzde 40'ının 2040 yılında yalnız yaşayacağı düşünülüyor. Yalnız yaşayanların en büyük sorunu ise evde kendilerini güvende hissedememeleri.

Bu soruna çözümü bir apartman yönetim şirketi buldu. Japon şirket, özellikle yalnız yaşayan kadınlar için bir bakıma "erkek arkadaş" olabilecek "gölge adam"ı tanıttı.

Henüz prototip aşamasında olan projede bir perdeye farklı aktiviteler yapan bir erkeğin gölgesi yansıtılıyor. Hareketli gölgeler için bir projektöre bağlı telefonlar kullanılıyor. Şirkete göre bütün bunlar, kadınların kendini evlerinde daha güvende hissetmesini sağlıyor.

"Çok gerçekçi görünüyor"

Perdeye yansıtılan adam kimi zaman çok sert davranabiliyor. Beyzbol sopası sallıyor veya boks yapıyor. Ancak bir yandan da çok sakin davranabiliyor. Ayrıca giyiniyor, ev temizliği yapıyor, gitar çalıyor.

Japonya'da yalnız yaşayanlar, 30 dakikalığına dairelerinin perdesinin ardındaki bir projeksiyon sayesinde tüm bunları yansıtabiliyor.

25 yaşındaki Mai Shibata, Japonya'da yalnız yaşayan kadınlardan biri. Böyle bir projeyle karşılaştığı için mutlu ve "Silüet çok gerçekçi görünüyor, kullanmak istiyorum" diyor.

Kaynak: Reuters