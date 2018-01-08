Japonya'da anaokulunda test robotları göreve başladı

Japonya'da anaokullarında öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek için robot bakıcı kullanılacak. Robot Tokyo'daki bir anaokulunda test edilmeye başlandı.

Vevo adı verilen bakıcı robot, çocukların ateşini ölçüyor, onları tanıyor, selam veriyor.

Japonya'daki Gunma Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan sistemde, robotların yanısıra yataklara yerleştirilen sensörler de rol oynuyor.

Bu sensörler sayesinde çocuklar uykudayken kalp atışları ve nefes alışları takip ediliyor.

Test robotu ve bağlı olduğu sistem şimdiden öğretmenlerin iş yükünü azalttı.

Öğretmenlerin uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler Japonya'da bir süredir gündemde. Robotların buna çözüm olması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber