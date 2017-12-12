Japonya hamileler için teknolojik bir adım attı

Genel olarak izdiham görüntüleri ile kamuoyu karşısına çıkan Japonya’daki metrolar bu kez teknolojik bir devrimle adından söz ettiriyor.

Hamileler için cep telefonu ile oturacak yer bulabilme imkanı sunan uygulamaya Tokyo’da denenmeye başlandı.

Geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması hamileler için yer sorununa çare oldu.

Oturma ihtiyacı duyan hamile yolcu uygulama üzerinden kendine yer vermek isteyen gönüllülere mesaj gönderiyor.



Uygulama ağında yer alan ve yer vermek isteyen diğer yolcular mesaja anında cevap veriyor.



Oturduğu vagonu ve koltuğu bildirip, yerini devrediyor.



Şimdilik sadece hamilelere yönelik denenmeye başlanan uygulamanın, ilerleyen zamanlarda yaşlılar ve engelliler için de geliştirilmesi planlanıyor.







TRT Haber