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Japonlar 'çocuklara özel telefon' üretti

Japonya'da Tone Mobile firması, tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak telefon üretildi.

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Japonlar çocuklara özel telefon üretti

Japonya'da Tone Mobile firması, yalnızca gündüz çalışan akıllı telefon üretti.

Kyodo'nun haberine göre, şirket yetkilileri, "Tone m17" adı verilen ve ilkokul öğrencilerinin ekrana bakma süresini kısıtlamak amacıyla yalnızca gündüz saatlerinde çalışan akıllı telefonun gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu.

Tone Mobile tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımına bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak bir telefon talebi doğrultusunda üretildiği belirtildi.

 1 Ağustos itibariyle 312 dolara satışa sunulacak

Akıllı telefon, 12 yaş ve daha küçük çocuklar için saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlanabiliyor.

Japonya'da 1 Ağustos itibariyle 312 dolara (34 bin 800 yen) satışa sunulacak akıllı telefonun, okullar dahil önceden belirlenmiş yerlere girerken otomatik olarak kilitlenmesi ve mesajlaşma uygulamalarına erişimin sınırlandırılması gibi özellikleri bulunuyor.

Ebeveynler, telefonun kullanılmayacağı sürenin kısaltılması ve hatta cihaz kilidinin tamamen açılması gibi ayarları değiştirebilecek.

Etiketler: Japonya, telefon, çocuklar
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