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Japon uzay aracı, asteroid Ryugu'ya ulaştı

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu isimli asteroidin yakınındaki hedefine ulaştı.

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Japon uzay aracı, asteroid Ryuguya ulaştı

Japon Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Aralık 2014'te yolculuğuna başlayan uzay aracı Hayabusa 2'nin, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek Ryugu'nun 20 kilometre yakınındaki hedefine ulaştığı belirtildi.

Hayabusa 2'nin asteroide temas ettikten sonra ekipmanlar aracılığıyla dev taştan numune toplayacağı aktarıldı.

Açıklamada, uzay aracının çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hayabusa 2'nin topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: Ryugu, Japon uzay aracı, Hayabusa 2, asteroid
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