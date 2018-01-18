İzmir'deki uzay kampına yoğun ilgi

ABD ve Kanada'yla birlikte uzay kampına sahip üç ülkeden biri olan Türkiye, geniş bir coğrafyadaki tek uzay kampına sahip olması dolayısıyla pek çok ülkeden çocuğun uzayla tanıştığı ülke oldu.

Kurulduğu 2000'den beri 66 ülkeden misafir ağırlayan kampa yurt içinden olan ilgi de arttı. Yarıyıl tatili döneminde 12 ilden öğrenci, uzay macerası için İzmir'e gidecek.

Uzay Kampı Türkiye Yurtiçi Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, kampta 7-18 yaş arası çocukların uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda 1,5, 2, 5 ve 6 günlük programlarda uygulamalı eğitim aldığını anlattı.

Kamptaki eğitim merkezindeki simülatörlerle çocukların uzay macerası yaşadığını ifade eden Aday, sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların Mars'ta araçlarıyla seyahat etme hissi yaşadığını, 3 boyutlu gözlüklerle sunulan Ay'a mekikle iniş eğitimi aldıklarını, Ay'da yürüme, yer çekimi olmayan bir alanda hareket etme gibi deneyimleri yaşadıklarını dile getirdi.





Bire bir ölçülerdeki uzay mekiğinde bir uzay mekiğinin fırlatılması sırasında yaşananların, yerdeki kontrol merkezi, mekikteki uçuş ekibi ve uluslararası uzay istasyonu noktalarıyla uygulamalı canlandırıldığını aktaran Aday, ayrıca dijital planetaryumda yıldızların, gezegenlerin tanıtıldığını, çeşitli deneyler, robot yapımı, bireysel ve grup çalışması faaliyetlerinin sunulduğunu belirtti.

Karne hediyesi olarak sunuyorlar

Uzay Kampı Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyadaki tek kamp olması nedeniyle yurt dışından çok ilgi gördüğünü, bu ilginin Türkiye'de de yoğun olduğunu vurgulayan Aday, çocuklarda uzaya olan ilginin artmasıyla yurt içinde talepte de her yıl düzenli artış gördüklerini söyledi.

Kamp programlarının doluluk oranlarının üst düzeylerde olmasında ailelerin çocuklarının eğlenceli vakit geçirirken kişisel gelişimlerini de artırmalarını istemesinin etkili olduğuna dikkat çeken Aday, okul grupları için sunulan hafta sonu programlarının Haziran ayına kadar olan kısmında kontenjanın dolduğunu, bu nedenle talepleri geri çevirmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA