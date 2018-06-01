  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.62
    EURO 5.411
  • BIST 99171.21
    ALTIN 192.638
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İTÜ Pars Takımı, Türkiye'nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren roketini geliştirdi

İTÜ Pars Takımı, Türkiye'nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren roketini geliştirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) PARS Takımı, Roketsan ve T3Vakfı’nın desteğiyle Türkiye’nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren sonda roketi Anadolu-2’yi geliştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İTÜ PARS Takımı’nın geliştirdiği, Roketsan ve Türkiye Teknoloji Takımı’nın desteklediği, Türkiye’nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren sonda roketi Anadolu-2, 4 kilogram faydalı yükü 1850 metre irtifaya çıkartmayı başardı. Roket, paraşütünü açarak başarıyla iniş yaptı.

T3 Vakfı, roketin fırlatılma anlarını, "İTÜ PARS takımı geliştirdi, Vakfımız ve Roketsan destekledi. #MilliTeknolojiHamlesi gençlerimizle yükseliyor" başlığıyla Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER