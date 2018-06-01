İTÜ Pars Takımı, Türkiye'nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren roketini geliştirdi

İTÜ PARS Takımı’nın geliştirdiği, Roketsan ve Türkiye Teknoloji Takımı’nın desteklediği, Türkiye’nin ilk Hibrit Roket Motoru içeren sonda roketi Anadolu-2, 4 kilogram faydalı yükü 1850 metre irtifaya çıkartmayı başardı. Roket, paraşütünü açarak başarıyla iniş yaptı.
T3 Vakfı, roketin fırlatılma anlarını, "İTÜ PARS takımı geliştirdi, Vakfımız ve Roketsan destekledi. #MilliTeknolojiHamlesi gençlerimizle yükseliyor" başlığıyla Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
İTÜ PARS takımı geliştirdi, Vakfımız ve Roketsan destekledi. #MilliTeknolojiHamlesi gençlerimizle yükseliyor.