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İsveç'te deri altına enjekte edilen "çip kimlik" dönemi başladı

İsveçliler, deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çiplerle, kimlik kartı, tren bileti ya da anahtarını derilerinde taşıyacak.

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İsveç'te cepte kart taşıma, kimliği, bileti, anahtarı unutma ya da kaybetme dönemi, ilginç bir teknolojiyle sona eriyor. Deri altına enjekte edilen çipler, bu sorunları ortadan kaldırıyor. Şimdiden 3 binden fazla kişinin kullanmaya başladığı "çip kimlik" uygulaması, İsveç'te hayata geçti. 

Kimlik yerine geçmenin yanı sıra, tren bileti almak, hatta binaların giriş kapılarını açmak için kullanılan pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler, günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor.

Ülkede hızla yayılan bu uygulama, şirketlerin yönetmeliklerini yeniden gözden geçirmesini gerektirdi. Öyle ki demir yolları şirketi, yolcuların biletlerini artık çiplerini tarayarak kontrol ediyor.

Uygulamayı kullanan İsveçliler çiplerin hayatlarını kolaylaştırdığını doğruluyor.

Öte yandan, sağlık uzmanları, çiplerin vücutta enfeksiyona yol açabileceğini söylüyor.

Çiplerin bir diğer riski ise tüm bilgilerin tek alanda toplanması. Bu durumun kişisel bilgileri tehlikeye sokabileceği belirtilirken, İsveçliler teknolojinin henüz çipleri kopyalayacak kadar gelişmediğini savunuyor.

Kişisel veri güvenliği sorunun çokça tartışıldığı şu günlerde, bir güvenlik riski daha oluşturan bu uygulamaya, Avrupa ülkeleri sıcak bakmıyor.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: uygulama, İsveç, deri altı, çip kimlik
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