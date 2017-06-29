İşte merakla beklenen iPhone 8

Popüler sızıntı kaynaklarından @OnLeaks, merakla beklenen iPhone 8’e ait söylenen yeni fotoğrafları paylaştı. Hem ön hem de arka tarafı gün ışığına çıkan telefon daha önce ortaya atılan iddiaları doğrular nitelikte. Telefonun ön yüzeyine bakıldığında ana ekran(home) tuşunun yer almadığı görülüyor.

Telefonda ana ekran tuşunun yer almaması durumunda iPhone 8’de göz tanıma desteğinin olacağı belirtiliyor. 3D çift ön kamera sisteminin yer alacağı belirtilen telefonda lazer ve kızıl ötesi sensörlerinden destek alacağı ifade ediliyor.

Ana ekran tuşunun ekrana entegre edileceği söylenen telefonda daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera da göze çarpıyor. 5,8 inçlik OLED ekranı sayesinde LCD ekranlara kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkleri sunacağı belirtilen iPhone 8’in daha önceki modellerde olduğu gibi 3D Touch teknolojisine de destek vermesi bekleniyor.

iOS 11 yüklü gelecek telefonda A11 işlemci ve kablosuz şarj teknolojisi gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor.

Eylül ayında tanıtılmasını beklenen iPhone 8’in 128 GB’lık modelinin 870 dolardan, 256 GB’lık modelinin ise 1.070 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor. iPhone 8’in eylül ayında Amerika’da satışa sunulması durumunda telefonun Türkiye’de ekim veya en geç kasım ayında satışa sunulacağı belirtiliyor.