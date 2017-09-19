İşte internetin 'en tehlikeli ünlüsü'

Bir dönem pop-punk prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne'in, internet ortamındaki aramalarda "en tehlikeli ünlü" olduğu belirlendi.

Siber güvenlik şirketi McAfee'nin araştırmasına göre, Avril Lavigne için internet ortamında yapılan aramalar yüzde 14,5 oranında virüs veya kötü amaçlı yazılıma sahip potansiyel tehdit içeren sayfalara yönlenme olasılığı taşıyor.

Bu risk noktasında Lavigne'i sırasıyla ABD'li şarkıcı Bruno Mars, Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Carly Rae Jepsen, İngiliz şarkıcı Zayn Malik, Kanadalı şarkıcı Celine Dion, İskoç müzik yapımcısı Calvin Harris ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber izliyor.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Beyonce da listede 10'uncu sırada yer alıyor.

Geçen yıl internet ortamında "en tehlikeli ünlü" ABD'li oyuncu ve komedyen Amy Schumer olmuştu.