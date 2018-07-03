İşte Facebook'un gizli verilerini paylaştığı 61 şirket

Sosyal paylaşım platformu Facebook, 2015 yılında “Facebook ile giriş yap” seçeneği bulunan 61 teknoloji şirketinin kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.
Facebook, Mayıs 2015'te uygulamayı bıraktığını söyledikten sonra 61 donanım ve yazılım üreticisi ile bilgi paylaşmaya devam ettiğini kabul etti. Sosyal paylaşım platformu devi, ABD’de Facebook’un davası ile ilgilenen kurula 747 sayfalık belge teslim etti. Dokümanlar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e Nisan ayında Kongre üyeleri tarafından yöneltilen yüzlerce soruya yanıt niteliğinde sunuldu.
Facebook, arama motoru AOL'den kargo şirketi UPS'ye ve arkadaş bulma uygulamalarına kadar birçok şirkete özel bir “tek seferlik” altı aylık bir veri paylaşımı uzatması sağladığını da açıkladı. Kullanıcıların izni olmadan paylaşılan veriler ise arkadaşların isimlerini, kullanıcıların cinsiyetlerini ve doğum tarihlerini içeriyor.
İşte Facebook'un gizli bilgilerimizi paylaştığı 61 şirket
ABCSocial, ABC Television Network
Actiance
Adium
Anschutz Entertainment Group
AOL
Arktan / Janrain
Audi
biNu
Cerulean Studios
Coffee Meets Bagel
DataSift
Dingtone
Double Down Interactive
Endomondo
Flowics, Zauber Labs
Garena
Global Relay Communications
Hearsay Systems
Hinge
HiQ International AB
Hootsuite
Krush Technologies
LiveFyre / Adobe Systems
Mail.ru
MiggoChat
Monterosa Productions Limited
never.no AS
NIKE
Nimbuzz
Nissan Motor Co. / Airbiquity Inc.
Oracle
Panasonic
Playtika
Postano, TigerLogic Corporation
Raidcall
RealNetworks, Inc.
RegED / Stoneriver RegED
Reliance/Saavn
Rovi
Salesforce/Radian6
SeaChange International
Serotek Corp.
Shape Services
Smarsh
Snap
Social SafeGuard
Socialeyes LLC
SocialNewsdesk
Socialware / Proofpoint
SoundayMusic
Spotify
Spredfast
Sprinklr / Sprinklr Japan
Storyful Limited / News Corp
Tagboard
Telescope
Tradable Bits, TradableBits Media Inc.
UPS
Vidpresso
Vizrt Group AS
Wayin
Kaynak: DHA