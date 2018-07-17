İskoçya’da uzay üssü kurulacak

İngiltere Uzay Ajansı (UK Space Agency), Sutherland'daki The A'Mhoine yarımadasında bir uzay üssü kurulacağını açıkladı.

Uzay havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin’in, belirlenen alana dikey fırlatma operasyonları için tesis kuracağı belirtildi.

İngiltere Uzay Ajansı 23,5 milyon sterlin katkı sağlayacak

Şirket aynı zamanda İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki Reading kasabasında da inovatif teknoloji merkezi kuracak.

İngiltere Uzay Ajansı her iki proje için Lockheed Martin’e toplam 23,5 milyon sterlin katkıda bulunacak.

İngiliz hükümeti modern endüstriyel stratejisi kapsamında, Orbex adlı şirkete Sutherland’de kurulacak yeni uzay üssüden fırlatılmak üzere yeni bir roket geliştirmesi için 5,5 milyon sterlin verecek.

Karbon salınımının yüzde 90 azaltılması amaçlanıyor

Projenin tamamlanmasının ardından "Prime" adı verilen yörüngeye fırlatma araçları yardımıyla küçük çaplı uyduların dünyanın yörüngesine yerleştirilmesi, bu süreçte yenilenebilir yakıt bio-propanın kullanılması ve hidrokarbon yakıtlara kıyasla karbon salınımının yüzde 90 azaltılması amaçlanıyor.

The A'Mhoine'daki uzay üssünün 2020'de tamamlanması ve aynı yıl içerisinde ilk roket atışının yapılması hedefleniyor.

"Britanya’nın uyduların fırlatılması açısından ilk sırada olmasını istiyoruz"

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Greg Clark, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İnovatif ve girişimci bir ulus olarak, Britanya’nın kıta Avrupası'nda uyduların fırlatılması açısından ilk sırada olmasını istiyoruz. İngiltere’nin büyüyen uzay endüstrisi, araştırma topluluğu ve uzay tedarik zinciri bizi yatay ve dikey fırlatma mevzileri açısından ilk sıraya koyuyor."

Kaynak: AA