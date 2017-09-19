  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.489
    EURO 4.18
  • BIST 106490.06
    ALTIN 146.654
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Işık ses olarak depolandı

Işık ses olarak depolandı

Işığa dayalı veriler, ilk kez bir bilgisayar çipinde ses dalgaları olarak depolandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Işık ses olarak depolandı

Işığa dayalı veriler, ilk kez bir bilgisayar çipinde ses dalgaları olarak depolandı.

Ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan buluşun, verinin güvenli biçimde ışık hızında seyredebileceği süper hızlı bilgisayarların üretilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Sydney Üniversitesi bilim adamlarının ışık verisini ses dalgası olarak depoladığı çipin, bakır içerikli camdan yapıldığı, bunun hem optik hem de akustik dalgalar için en ideal kılavuz görevi gördüğü belirtildi.

Bilim adamları, oda sıcaklığında çalışan ve diğer bilgisayar içerikleri ile kullanılabilen çipin, fotonik devrelere kolayca entegre edilebileceğini vurguladı.

IBM ve Intel gibi büyük teknoloji şirketlerinin yılladır ışığı ses olarak depolama üzerinde çalıştığı ancak bugüne kadar bunu başaramadığı ifade ediliyor.

Etiketler: ışık, ses, teknoloji, bilgisayar çipi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER