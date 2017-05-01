iPhone'lar arası para transfer dönemi başlıyor

Apple'ın, Samsung'un ve hatta LG'nin bile kendi mobil cüzdan çözümleri var. Ancak Apple, kendi ödeme hizmetini öne çıkaracak bir işlev üzerinde çalışıyor olabilir.

Recode'un haberine göre Apple, PayPal'ın Venmo uygulamasına benzer, iPhone sahiplerinin birbirlerine direkt olarak nakit gönderebilecekleri bir para transferi hizmeti üzerinde çalışıyor. Bir kaynağın iddiasına göre hizmet, bu sene, muhtemelen sonbahardaki iPhone 8 ile birlikte tanıtılacak. Bir başka kaynak ise duyuru ve çıkış tarihinin henüz belirlenmediğini iddia ediyor.

Rapora göre Apple, kendi banka kartlarını üretmek üzere kredi kartı firması Visa ile konuşmalar içerisinde. Bu ön ödemeli kartlar, iPhone kullanıcılarının Apple'ın ödeme hizmeti üzerinden para göndermesine ve hızla alışveriş yapmasına izin verecek. Böylece Apple Pay ile kredi kartını eşleştirmeye ve bankadan aktarım izni beklemeye gerek kalmayacak.

Apple'ın Venmo benzeri bir hizmet sunmak istediğini daha önce de duymuştuk. Ancak her zaman olduğu gibi, iddialar doğrulanana kadar beklemekte fayda var. Eğer şanslıysak, 5-9 Haziran'daki yıllık WWDC konferansında Apple'ın cüzdanınızı işlevsiz bırakma planı hakkında yeni detaylar öğrenebiliriz.