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Buradasınız : » » iPhone Editon'la ilgili yeni sızıntı!

iPhone Editon'la ilgili yeni sızıntı!

iPhone 8'in "en üst seviye modeli" olacağı konuşulan iPhone Edition için yeni, heyecan veren iddialar var.

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iPhone Editonla ilgili yeni sızıntı!

Yeni bir rapora göre Apple, iPhone 8'in "üst seviye" bir modelini "iPhone Edition" adıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Japonca blog Mac Otakara'ya göre bu model, Apple Watch gibi paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak.

Blog'un iddiasına göre cihaz, cam ön ve arka tabakalar arasında sarılacak ve iSight Duo kamerayla gelecek. Mac Otakara'ya göre bu kamera, Emergent VR yeteneklerine sahip olacak. 

iPhone Edition gerçeğe dönüşürse fiyatının oldukça yüksek olmasını bekleyebiliriz. Şubat'tan itibaren gelen raporlar, telefonun 1.000 dolardan daha pahalı olabileceğini söylüyor.

iPhone Edition'ın nasıl bir telefon olacağını aşağıda Mac Otakara'nın paylaştığı çizimde görebilirsiniz.

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