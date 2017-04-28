iPhone, bundan sonra çok farklı olacak!

Apple, gelecekte tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan cihazlar üretmeyi planladığını duyurdu. Firmanın 2017 Çevre Sorumluluk Raporu ile ortaya çıkan bu hedefe ulaşmak, o kadar kolay olmayacak.

Şu anki iPhone'larda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemenin miktarı, oldukça kısıtlı. Ancak firma bir gün, daha önce kullanılmış kaynaklardan sağladığı alüminyum, bakır ve diğer elementleri kullanmayı planlıyor.

Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, Vice News'a yaptığı açıklamada "aslında nadir yaptığımız bir şeyi yapıyoruz, nasıl yapacağımızı tam olarak bilmeden bir şey duyuruyoruz," diyor. Geri dönüştürülen malzemeler sadece iPhone'lara girmeyecek ve MacBook'larda, iPod'larda, iPad'lerde ve diğer tüm Apple ürünlerinde kullanılabilecek.

Apple'ın web sitesine göre "bu büyük hedef, farklı Apple takımlarının, tedarikçilerin ve perakendecilerin yıllarca ortak çalışmasını gerektirecek" ve işlere başlanmış durumda. Apple'a göre iPhone 6 gibi önceki Apple ürünlerindeki alüminyumu tekrar kullanmak, örneğin Mac kasalarında değerlendirmek mümkün. Diğer maddeleri geri dönüştürmek ise daha zor ve firma, bunu nasıl yapacağının yollarını arıyor.