iPhone 9'la ilgili müthiş iddia!

iPhone 8'in OLED ekranlı ilk Apple telefonu olacağı sıkça konuşuluyor. Buna karşın beraberinde tanıtılacak iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın her zamanki LCD ekranla geleceği söyleniyor. Ancak yeni bir kaynağın iddiasına göre firma 2018'de LCD'den OLED ekrana geçiş yapacak.

Nikkei'ye konuşan sektörden iki isim, 2018'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek iPhone'ların tamamının OLED ekranlarla geleceğini söyledi. Apple'ın asıl telefonu her zaman yılın ikinci yarısında tanıtıldığı için söz konusu telefonun iPhone 9 olacağı anlaşılıyor.

Tüm iPhone'ların OLED'e taşınması iddiasına biraz şüpheyle bakılabilir çünkü ekran üreticileri, bu kadar çok ekranı zamanında yetiştiremeyebilir. Bu senenin iPhone'larından sadece bir tanesinin OLED ekranla gelecek olmasının nedenin de bu olacağı iddia ediliyor.

OLED ekranlı iPhone 8'in kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı, Apple'ın gelecek kararları üzerinde etkili olabilir.