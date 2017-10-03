iPhone 8'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için bekleyiş sona erdi.

ABD'de geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak, iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek.

Modellerin Türkiye fiyatlarına dair bir açıklama ise şu an için bulunmuyor.



İşte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın özellikleri

iPhone 8, iPhone 7'nin devamı olarak karşımıza çıkan, ailenin "s" modeli yerine gelen bir diğer üyesi. Tasarım çizgisi olarak da iPhone 7'nin devam niteliğinde olan iPhone 8, ön ve arka yüzüyle cam tasarıma sahip. 4.7 inç boyutunda olan ekranı, 750x1334 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı IPS LCD panelden oluşuyor. iPhone 8'in ekranı 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve ayrıca gövdeye oranı yüzde 65.4 seviyesinde.

iPhone 8'de yeni işlemci yer alıyor. A11 Bionic isimli işlemci 64-bit ve tam 6 çekirdekli. 2 performans çekirdeği, 4 yüksek verimlilik çekirdeği olarak belirtilen bu çekirdekler, selef modele kıyasla sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 75 daha hızlı. iPhone 8'de ayrıca yeni Apple tasarımlı bir GPU da yer alıyor. Yeni GPU, iPhone 7'ye kıyasla yüzde 30 daha hızlı çalışıyor.

iPhone 8'in kamerası da geliştirilmiş, ancak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki ayrım bu modelde de geçerli. iPhone 8'de tek arka kamera yer alırken, iPhone 8 Plus'ta çift arka kamera bulunuyor. iPhone 8'in kamerası 12 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/.18 diyafram açıklığına sahip olan arka kamera, 28mm odak uzunluğuna ve otofokus, optik imaj sabitleyici, çift tonlu 4 LED flaş gibi detaylar sahip. 4K 60 FPS video kayıt yapabilen arka kamera, ayrıca 240 FPS ağır çekim moduna da sahip.

iPhone 8'in ön kamerası ise 7 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 1080p 30 kare, ve 720p 240 kare video yeteneği de bulunduruyor. Yine HDR ve panorama özellikleri, ön kamera için de var.

iPhone 8, beklendiği gibi kablosuz şarjı destekliyor. iOS 11 işletim sistemini kullanıyor ve 802.11ac Wi-Fi'ın yanında Bluetooth 5.0 desteği de bulunduruyor.

iPhone 8 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi iOS 11

İşlemci Apple A11 Bionic

Çekirdek 6

Ekran Teknolojisi IPS LCD

Ekran Boyutu 4.7 inç

Ekran Çözünürlüğü 750x1334 px

Bellek (RAM) 2 GB

Dahili Depolama 64/256 GB

Arttırılabilir Hafıza Yok

Ön Kamera 7.0 MP

Arka Kamera 12 MP

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

NFC Var

LTE Cat16 1024/150 Mbps

Bluetooth 5.0

Boyutlar 143.5 x 71 x 7.5 mm

Ağırlık 148 gram

iPhone X'in kullanıcılara sunduğu özellikler

Çerçevesiz bir ekrana ev sahipliği yapan model fiziksel home tuşunu da tarihe karıştırmış oldu. iPhone X'in en dikkat çeken yanı ise Face ID yani yüz tanıma özelliği oldu.

Apple iPhone X modelinde 64 GB ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. Parmak izi okuma özelliği yerine gelen bu özellik sayesinde iPhone X kullanıcıların yüzünü tanıtması ile çalışacak.

Face ID ne kadar güvenli?

Face ID'nin önceki iPhone modellerindeki Touch ID'ye göre 20 kat daha güvenli olduğunun altı çizilirken, Apple Pay ve üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu çalıştığı kaydedildi.

Kullanıcılar, şifre işlemleri, App Store, kilit açma gibi durumlarda yüz tarama özelliğini kullanabilecek.

Söz konusu özellik Apple Pay için de kullanılacak. Ancak Apple Pay henüz ülkemizde kullanıma girmediğini söylemekte fayda var.

Süper Retina ekranlı cihazda 5,8 inç boyutunda ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki ekrana yer verildi.

iPad Pro'da karşımıza çıkan True Tone Display özelliğine de ev sahipliği yapan iPhone X için 3D Touch özelliği de unutulmamış.

iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Apple iPhone X modelinde yercihini 3 GB RAM'den yana kullandı.

iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış.

iPhone X'in yüksek fiyatının nedenleri

Apple'ın lansmanının en dikkat çeken ürünü kuşkusuz iPhone'un 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X oldu.

Yeni iPhone modellerinin bataryaları 30 dakika içerisinde yüzde elli seviyesinde şarj olabiliyor. Ancak kutuların içinden çıkan adaptörler hızlı şarj özelliğini desteklemiyor.

Bu özelliği kullanmak için fazladan para ödeyip yeni aksesuarlar almanız gerekecek.

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Jackdaw Research'ün Araştırma Analisti Jan Dawson da iPhone X hakkında değerlendirmelerde bulundu.

iPhone X'in, geçen yıl eylül ayında piyasaya sunulan iPhone 7 ve 7 Plus'tan iki jenerasyon ileride olduğuna dikkati çeken Dawson, 999 dolarlık fiyat etiketinin bundan kaynaklandığını ifade etti.

Dawson, iPhone X'in fiyatının geçen ay piyasaya sürülen Samsung Note 8'in 70 dolar (240 TL) üstünde olduğunu kaydederek, iki telefonun aynı klasmanda olduğunu dile getirdi.