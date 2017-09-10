12 Eylül'deki iPhone lasnmanı için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone'u ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

Peki iPhone 8'in özellikleri neler? iPhone 8'in fiyatı ne kadar olacak?İşte iPhone 8'in tanıtılacağı tarih ve cihazında yer alması muhtemel özellikler...

Elbette yeni cihazın en büyük değişimi ekran/kasa oranı ile karşımıza çıkıyor. Xiaomi Mi Mix modeline benzer olarak ön yüzün neredeyse tamamı ekrandan oluşuyor. Sadece kamera ve hoparlör için ufak bir kasa boşluğu bırakılmış.

Ana kameranın konumu ise bu kez kasaya paralel değil dik olarak açılandırılmış. Ayrıca yeni ekran kasa oranı ile birlikte Touch ID büyük bir bilmeceye dönüşmüştü. Apple bu noktada ya arka bölümde yer alan Apple Logosu üzerinden parmak izini okutacak ya da tıpkı Xperia modellerinde olduğu gibi ekran kilidi üzerinden parmak izi alacak. Elbette iPhone 8 Touch ID bilmecesinin nasıl sonuçlanacağını 12 Eylül'de öğreneceğiz.

Geçmiş dönemden devam eden tasarım gelenekleri arasında ise Apple müdavimlerinin bile birçok kez şikayet ettiği 3.5 mm jak girişi sorunu yer alıyor. iPhone 7 modellerinde olduğu gibi iPhone 8'de de jak girişi bulunmuyor. Yine stereo hoparlöre yer verilecekken (ikinci hoparlör ahize) şarj ve kulaklıklarımız Lightning girişi ile telefona bağlanacak.

iPhone 8 hassas bir yapıya sahip olmasına karşın IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli ölçüde koruma sağlarken, 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyor.

iPhone 8 ekranı

Apple iPhone 6 ve iPhone 7 modelleri arasında çok fazla değişiklik yapmadığı için hayli eleştirilmişti. Şimdiyse ekran önecelikli olmak üzere her şey değişiyor. iPhone ekranı Super AMOLED paneli ve yüzde 90'nın üzerinde ekran kasa oranı ile iPhone modellerinin tüm anlayışını değiştiriyor.

5.1 inç boyutlarında olan bu ekran iddia edildiğine göre tam 601 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. 1242 x 2800 ekran çözünürlüğü ile de uzun süredir süregelen 720p geleneğinden de vazgeçmiş olacak.

Aynı zamanda bu ekranın yine basınca duyarlı 3D Touch desteği vereceğini de eklemek gerekiyor.

iPhone 8 donanım özellikleri

Phone 7’ye dört çekirdekli Apple 11 Fusion işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci ilk gelen bilgilere göre yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek.

Diğer bir noktaysa depolama alanında yapılan değişiklikler olacak gibi görünüyor. iPhone 8'in 64/256/512 GB modelleriyle satışa çıkacağı düşünülüyor.

RAM tarafındaysa iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 3 GB bellek kullanılacak.

Kamera

En büyük bilmecelerin biri de kamera tarafında yer alıyor. Bugüne kadar ortaya atılan tüm iddiaları ve sızıntıları bir araya getirdiğimizde elimizde gerçekten de şahane bir çift ana kamera kalıyor.

Bu iddialardan biri arka kamerayı oluşturan sensörlerin ikisinde de OIS bulunacak olması. Böylece video çekerken sarsıntı neredeyse sıfır noktasına inecek. Bu gerçekleşirse yeni Apple amiral gemisi özellikle video çekimlerinde diğer akıllı telefonlara göre büyük bir üstünlük sağlayabilir.

Diğer bir önemli nokta ise arttırılmış gerçekliğin iOS 11 ile gelecek olması. iPhone 8 kamera özellikleri sayesinde bu özelliği ciddi bir şekilde destekleyecek.

Ana kamera sensörlerinin ise 16 MP olması bekleniyor. Uzun süre 12 MP'de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek. Bu kamera 4K çekim ve 8 MP görsel kaydı yapabilecek.

Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek.

Batarya

Görünüşe göre cihaz, iPhone 7 ile aynı kasa boyutuna sahip olacak fakat içerisinde daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer alacak. Hatırlarsanız iPhone 7'nin bataryası 1.960 mAh, iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteye sahipti. Bu da bizleri en az 3.000 mAh'lık kapasiteye sahip bir iPhone 8 bekliyor demek oluyor.

Üstelik iPhone tarihinde ilk kez kablosuz şarj desteği sunulacak.

iPhone 8 Burada Tanıtılacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki günlerde yapacağı iPhone lansmanı şirket için özel bir yere sahip. Zira bu yılki lansman iPhone'un 10'uncu yılına denk geliyor.

Daha önce iPhone lansmanları için Apple'ın tarihinde önemli bir yere sahip olan Bill Graham Civic Center'ı tercih eden Apple bu sefer anlamlı bir karara imza attı.

iPhone 8 lansmanı için özel bir yer seçen Apple, lansmanı Steve Jobs Theater'da gerçekleştirecek.

Ancak Apple'ın ilk defa kullanacağı bu salonda izleyicileri bir sürpiz bekliyor olacak.

Neil Cybart’ın paylaştığı Steve Jobs Tiyatrosu’na ait teknik fotoğraflar ile Apple'ın izleyenlere hazırladığı sürpriz deşifre olmuş olabilir.

Söz konusu fotoğraflara bakılırsa lansman etkinliğine gelenler asansör ve merdivenlerle gösteri salonuna ilerleyecek, ancak lansman sonunda lobiye çıktıklarında bir sürpriz ile karşılaşacaklar.

Zira Apple yeni ürünlerinin sergilendiği alanı yuvarlak, hareket edebilen bir duvar ile kapatmış olacak.

Başka bir deyişle Apple yeni iPhone modellerini bu gizli bölmede saklayacak ve tanıtım sonrası görücüye çıkaracak.

3 yeni iPhone modelinin isimleri belli oldu

Daha önce iPhone 8 veya iPhone Pro gibi birçok farklı isim ile anılan yeni üst düzey iPhone’un adının “iPhone X” olduğu ortaya çıktı. iPhone X ile tanıtılacak olan diğer 2 iPhone modelinin adları ise sırasıyla iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak.

Ünlü geliştirici Steven Troughton-Smith’in Apple'ın sızdırılmış iOS 11 GM sürümünü derinlemesine inceledikten sonra yaptığı açıklamaya göre, Apple'ın 2017 amiral gemisi akıllı telefon serisi için kullanacağı isimler iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus şeklinde olacak.

Otomobil fiyatına iPhone 8

iPhone 8'in lansmanına sayılı gün kala Londra merkezli Goldgenie 3 bin dolardan başlayan fiyatlarla iPhone 8 satacağını duyurdu.

Şirket tarafından hazırlanan 24K altın, rose gold ve platinyum versiyonları 3 bin dolardan başlayan, arkasında elmastan Apple logosu bulunan versiyonu ise 20 bin dolara satılacak.

Peki orijinal iPhone 8'in fiyatı ne olacak?

Yeni raporlar, iPhone'un fiyatının alıştığımızın üstünde bir seviyeden başlayacağını (yurt dışında 1.100 dolar seviyesinde) söylüyor. Bunun nedeni ise kısmen Samsung olabilir.

KGI Securities analistlerinden gelen yeni rapora göre Samsung'un iPhone için sağladığı OLED ekranlar, Apple'ın daha önce kullandığı LCD'lerin iki katı yüksek maliyete sahip. Ekran fiyatlarının birim başına 45-55 dolar aralığından 120-130 dolara yükseldiği söyleniyor. Analistler, Apple'ın bu nedenle ikinci bir OLED sağlayıcısı bulmasının gerektiğini söylüyorlar.

Ekranın altına gömülüp gömülmeyeceği çok defa konuşulan parmak izi tarayıcısının iPhone 8'de olmamasının nedeni, rapora göre yine OLED ekranlar olabilir. Bu bilgi doğru olabilir çünkü Samsung'un Galaxy S8'in OLED ekranının altında parmak izi tarayıcısını yerleştirmeyi başaramadığını görmüştük.