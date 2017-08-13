iPhone 8'in fiyatı ne kadar olacak?

Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Latin Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika'da çalıştığı 60'a yakın ülkede 300 yıldır banka ve finans sektöründe faaliyet gösteren dünyanın önde gelen büyük finans grubu şirketi olan Barclays, “Tüketicilerin sadece% 11'i yeni bir iPhone için 1.000 doları veya daha fazlasını ödemek istiyor” açıklamasını yaptı.

Barclay'in müşterilerine gönderdiği ve CNBC tarafından elde edilen yeni bilgiler, Apple iPhone fiyatlarının bu yıl sonunda tüketicileri uzaklaştıran bir noktaya gelebileceğini ortaya koyuyor. Onuncu yıl dönümü modelini Apple, iPhone 8 olarak adlandırılıyor ve erken spekülasyonlara göre, telefona 1.000 - 1.200 $ gibi yüksek bir fiyat etiketi koydu.

'Değiştirilebilir' ana ekran tuşu iddiası

iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak geliştirilen iPhone 8, her yönüyle çok konuşuldu. Telefonun ana ekran tuşunun nasıl olacağı konuşulan konular arasında en hararetli başlıklar arasında.

Bilindiği gibi iPhone 8'de fizilsel bir Touch ID butonu yer almayacak, bunu ekranın altına gömeceği söylenen Apple, şimdi yeni bir iddiayla daha karşı karşıya.

HomePod yazılım geliştiricisi Steve Troughton-Smith tarafından gelen iddiaya göre, iPhone 8'in ana ekran tuşu isteğe göre boyutlandırılabilecek.

Yani kullanıcılar, ana ekran butonunun alanını –belirli sınırlar içinde- dilediğiniz gibi yeniden boyutlandırabilecek.

iPhone 8'de tamamen yeni bir 3D yüz tarama teknolojisi kullanılacağını da bu noktada belirtelim. Böylece telefonun kilidini açarken, ekrana bakmanız yeterli olacak.