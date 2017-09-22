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Buradasınız : » » iPhone 8'i alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

iPhone 8'i alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Cuma günü piyasaya sürüldü ve beklendiği gibi dünyanın dört bir yanından hayranların kuyruklar oluşturmasına sebep oldu.

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iPhone 8i alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Her yıl bir kez gerçekleşen "iPhone ritüeli", bu yıl iki kez gerçekleşecek. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus bugün piyasaya sürüldü ve beklendiği gibi dünyanın dört bir yanından hayranların kuyruklar oluşturmasına sebep oldu. Yeni iPhone günü resmi olmasa da coşku ile kutlanan bir bayrama benziyor.

Avustralya, Çin, Japonya, Tayland ve Singapur gibi ülkelerde bulunan Apple Store'lar, yeni iPhone modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

Yeni çıkan model için geceden Apple Store'lar önünde kamp kuran insanlar, iPhone 8'e bir an önce sahip olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Uzun süre sırada bekleyerek yeni iPhone'a sahip olan kullanıcılar sevinç gösterileri yaptı. Ancak en uzun kuyrukların iPhone X için oluşması bekleniyor.

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