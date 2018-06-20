iOS 12 Beta 2 yayınlandı

iOS 12 Beta 2 sürümü yayınlandı. Yeni sürüm ile birlikte kayda değer değişiklikler geldi.

Yeni sürümde Ekran Süresi ve Sesli Notlar uygulamasının açılış ekranları değiştirildi. Fotoğraflar uygulamasının Medya Türleri ve Albümler bölümleri için daha büyük yazı tipine geçiş yapılırken, konum simgesi değiştirildi.

Artık durum çubuğundaki konum hizmetleri simgesi biraz daha küçük ve güzel bir yapıda. Bunun yanı sıra FaceTime aracılığıyla grup görüşmeleri yapmak için kullanıcıların aynı Beta sürümünde olması gerekiyor. Yani, iOS 12 Beta 1 ve Beta 2 yüklü iki iPhone veya iPad arasında grup görüşmesi yapmak mümkün değil.

Diğer yandan pil kullanım grafiklerinin iyileştirildiği iOS 12 Beta 2 sürümünde, ekran süresi özelliği artık tek bir cihazda veya tüm cihazlarda gerçekleştirilen kullanımın görüntülenmesine imkan tanıyor. Bunlarla birlikte birçok küçük yenilik ve değişiklin yapıldığı ikinci beta sürümü, önceki sürümde tespit edilen hataları gideriyor.

iOS 12 Beta 2’yi destekleyen cihazlar

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone SE

- iPhone 5s

- 12.9-inch iPad Pro 2nd generation

- 12.9-inch iPad Pro 1st generation

- 10.5-inch iPad Pro

- 9.7-inch iPad Pro

- 10.5-inch iPad

- iPad Air 2

- iPad Air

- iPad 5th generation

- iPad mini 4

- iPad mini 3

- iPad mini 2

- iPod touch 6th generation

Kaynak: DHA