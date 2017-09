iOS 11 ne zaman kullanıma girecek? Hangi cihazlara gelecek?

Apple, iOS 11'in çıkışına kısa bir süre kala iOS 10 kullanıcılarına yeni sürümle ilgili bildirimler göndermeye başladı.

İOS 11 HANGİ UYGULAMALARI ÇALIŞTIRMAYACAK?

WWDC 2017'de duyurulan ve onlarca farklı yenilik ile iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine sunulacak iOS 11'in yeni beta sürümünü kullanıcılar ile buluşturdu.

iOS 11 sürümü, 12 Eylül tarihinde tanıtılacak iPhone 8 ve diğer yeni modellerle birlikte sunulabilir. Ancak yeni işletim sisteminin dağıtımı, cihazların çıkış tarihi olması beklenen 24 Eylül tarihine de sarkabilir.

iOS 10.3 ile birlikte 32-bit işletim sistemini destekleyen uygulamaların bir süre sonra kullanılamaz hale geleceğinin sinyallerini veren Apple, iOS 11 ile birlikte bu uygulamaları kullanılamaz hale getirecek.

64-bit desteklemeyen 180 bin uygulamanın App Store’dan kaldırma çalışmaları ise başlamış bulunuyor.

iOS 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanılmaz hale gelecek olan 180 bin uygulama App Store’da yer alan 2.4 milyon uygulamanın sadece yüzde 8’ine tekabül ediyor.

Peki 64 bit ve 32 bit uygulamalar arasındaki fark ne?

Genel anlamda performans açısından aşırı bir değişik olmamakla birlikte 64 bit uygulamaların matematik becerileri çok daha yüksek.

İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi;

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s

iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.

iOS güncellemesi, iPhone ve iPad'e neler getirecek?

1. Daha Akıllı Siri

Siri artık alışkanlıklarınızı öğrenecek ve cihazlarınız arasında daha iyi bir bütünleşme sunacak. Dijital asistanın size önerdikleri, iOS, watchOS, tvOS ve iCloud'da yaptıklarınıza bağlı olarak değişecek. Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak. Yeni iOS ile Siri artık çeviri özelliğine de kavuşacak. Siri ile, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabilecek.

2. Apple Music'e Güncelleme

Apple Music'in yeni sürümü, arkadaşlarınızın ne dinlediğini görmenizi sağlıyor. Böylece yeni şarkılar keşfetmek için yeni bir yolunuz daha olacak.

3. Apple Pay ile Kullanıcılar Arası Ödeme

iOS 11'deki "eşten eşe ödeme desteği" sayesinde diğer Apple Pay kullanıcılarına kolayca ödemede bulunabileceksiniz.

4. Maps Daha Güvenli ve Daha Akıllı

Apple Maps artık otomobiller için daha iyi bir navigasyon deneyimi sunuyor. Alışveriş merkezlerine ve hava alanlarına yaklaşıp, içeride neler olduğunu görebiliyorsunuz. Navigasyon, Apple Car modunda uyarıları gizleyebiliyor ve hatta size ulaşmaya çalışanlara otomatik cevap verebiliyor.

5. Yeni App Store

Apple sonunda App Store'u da yeniledi. Yeni "Bugün" bölümü, bugün yeni olan içerikleri gösteriyor. Oyunlar ve uygulamalarda da aradığınızı bulmanızı kolaylaştıran yeni bölümler var. Yorumlar ve yıldız puanlamaları ise artık daha net biçimde gösteriliyor.

6. Kontrol Merkezi

iOS 11 için güncellenen Kontrol Merkezi, simgeleri tek bir sayfaya topluyor. Böylece her şeye çok daha kolay erişebiliyorsunuz. 3D Touch sayesinde simgelere kuvvetli dokunarak detaylı denetimlere de ulaşabiliyorsunuz.

7. Kamera ve Fotoğraflar

Apple, yerden tasarruf etmeniz için yeni bir dosya sistemine geçiş yaptı. Videolar ise artık H.264 değil HEVC dosyaları olarak kaydediliyorlar. Daha önce JPEG olarak kaydedilen fotoğrafların yeni formatı ise HEIF. Fotoğraflar ve videolar, bu değişiklik sayesinde öncekinin yarısı kadar yer harcıyorlar. Apple'a göre bu formatlar, kolayca paylaşılabiliyorlar ve diğer cihazlarla uyumlular.

8. Apple Files

Bu uygulama, Dropbox, Google Drive gibi üçüncü parti uygulamalar dahil tüm dosyalarınızı tek bir yerde gösteriyor. Uygulama, iCloud üzerinden Apple cihazlarınız arasında çalışabiliyor.

9. Artırılmış Gerçeklik

Apple'ın iOS 11'e eklediği artırılmış gerçeklik yetenekleri sayesinde geliştiriciler, etrafınızı saran müthiş deneyimler oluşturabilecekler. Firma, iPad yoluyla izleyebildiğiniz, uçan araçların, patlayan binaların göründüğü bir demoyu sahnede gösterdi ve her şey fazlasıyla etkileyiciydi.

10. Mesajlar saklanabilecek

iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları iMessage uygulamasındaki mesajları artık bulut üzerinden saklayabilecekler.

11. Wifi bağlantısı için önemli özellik

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 11 pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazanacak bir düzeltmeye ev sahipliği yapacak.

iPhone'unuz ile bir kafede veya başka bir yerde ücretsiz wi-fi'ya bağlandığınızda telefonunuz daha sonra burada internete bağlanmak için sizden onay almadan bu işlemi otomatik gerçekleştiriyor.

Ancak kullanıcıları her seferinde şifre girmekten kurtaran bu özelliğin bir de bedeli var: sinyallerin çok düşük olduğu yerlerde bile wi-fi'ya bağlanarak kullanıcıların internet hızını düşürmek.

iOS 11'in beta'sında yer alan özellik sinyallerin düşük olması durumunda otomatik bağlanma özelliğini devre dışı bırakacak.