iOS 11, hangi uygulamaları çalıştırmayacak?

Eylül yaklaşıyor, iOS'un yeni bir versiyonu yakında gelecek. iOS 11'deki en büyük yeni özellikler bir yana, bu güncellemeyle ilgili önemli diğer bir nokta, iOS 11'in sadece 64-bit olacağı için eski 32-bit uygulamaların artık çalışmayacak olması.

iOS 10'da da bazı uygulamaların sisteminizi yavaşlatabileceğine dair uyarılar vardı. Eğer geliştiricileri yeni standartlara uyacak şekilde onları güncellemezse, iOS 11'de direkt olarak hiç çalışmayacaklar. Hangi uygulamaların bundan etkileneceğini şimdiden kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Genel > Hakkında > Uygulamalar kısmına gidin. Bir "Uygulama Uyumluluğu" sayfası göreceksiniz, burada şu anki haliyle iOS 11'de çalışmayacak olan uygulamaların listelendiğini göreceksiniz. Burada hiçbir uygulama görünmüyorsa, bu iyi haber. Ama muhtemelen birkaç uygulama 64-bit destekli olmayacaktır.

App Store'u açıp Güncellemeler kısmından yüklü uygulamaların güncellemelerini kontrol etmeyi unutmayın. iOS 11 yaklaştıkça, aktif yapımcılar uyumluluk için güncellemeler yayınlayacaktır. App Store'da bir uygulamanın sayfasını açıp aşağıya kaydırırsanız, geliştiricinin sitesi'ne tıklayarak sayfalarını ziyaret edebilir ve iletişim bilgilerini oradan edinebilirsiniz. iOS 11'e güncelleme yapıp yapmayacaklarını öğrenmek için bir e-mail veya mesaj gönderebilirsiniz.

Yıllardır güncelleme görmeyen uygulamalar muhtemelen terk edilmiştir ve bir iOS 11 güncellemesi görmeyecekler.