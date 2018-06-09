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İnternette harcanan zaman, 2019'da televizyonu geçecek

Uluslararası data ölçüm şirketi Zenit, 2019'da insanların internette televizyondan daha fazla vakit geçireceğini öngörüyor. 2020'de ise farkın daha çok açılacağı tahmin ediliyor.

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İnternette harcanan zaman, 2019da televizyonu geçecek

Uluslararası data ölçüm şirketi Zenith, geçen yıl televizyonun 2019'da daha popüler olacağını tahmin etmişti ancak son araştırmalar neticesinde tahminlerini revize etti. Akıllı telefonların ve internet hızının artması sonucunda önümüzdeki yıllarda internet kullanımı; tüm medya kullanımının dörtte birinden fazlasını oluşturacak.

Yapılan araştırmalara göre 2019'da insanların, YouTube'da video izleme, Facebook'ta fotoğraf paylaşma ve Amazon'da alışveriş yapma gibi çevrimiçi etkinliklerde ortalama 170,6 dakika geçirmesi bekleniyor. Aynı yıl televizyon karşısında geçirilecek sürenin ise 170,3 dakika olacağı tahmin ediliyor.

Recode.net'te yer alan habere göre 2019'da internet reklamcılığının, TV reklamcılığından 60 milyar dolar daha fazla kar elde etmesi bekleniyor.

2020 yılında ise online mecralarda geçirilen zaman ve TV karşısında geçirilen zaman arasındaki fark açılacak. İnsanların TV karşısında 167,7 dakika, internette ise 180,3 dakika geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TV, izlenme, internet, data
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