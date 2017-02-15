İnternette dikkat edilmesi gerekenler

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, temel siber güvenlik prensipleri hakkında şu uyarılarda bulundu:

"Bilinmeyen kişilerden gelen mesajlardaki bağlantı veya dosyalar açılmamalı. Elektronik posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gelen şüpheli bir bağlantının kaynağından emin olduktan sonra bağlantı açılmalı. Çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir. Kişisel verileri veya gizli bilgileri gönderirken hedeften emin olunmalı. Kişisel bilgi veya veri girilecek internet adresi kontrol edilmeli. Şifrelerin girildiği adres güvenli bir https bağlantısı olmalı."

Selçuk, mail, sosyal medya ve diğer kişisel girişlerin yapıldığı uygulamalar için farklı farklı şifrelerin belirlenmesi gerektiğini belirterek, sadece yasal yazılımların veya açık kaynaklı güvenli yazılımların kullanılmasının önemine değindi.

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanılması ve bunun düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, kötü amaçlı yazılımlara, tehlikeli sitelere, çevrimiçi izlemeye, dolandırıcılık ve para hırsızlığına karşı koruyan güvenlik çözümlerinin bulunduğunu aktardı.