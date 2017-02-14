İnterneti sadece insanlar kullanmıyor!

İnterneti düşündüğümüz zaman, her ağın ucunda bir insan hayal ederiz. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, masaüstü bilgisayarlar... Ancak görünüşe bakılırsa internetin tek amacı sadece insanları bir birlerine bağlamak değil.

Yeni bir araştırmaya göre, gezegendeki tüm internet trafiğinin yarısından fazlası bot'lar tarafından oluşuyor. Bot'lar, arama motorlarının daha verimli çalışmasını sağlayan, Twitter'da otomatik tweetler atan, Facebook sayfalarını para karşılığı beğenmek gibi mükerrer işleri insanlar yerine yapan otomatik yazılımlardır. Robot teriminin kısaltması ile adlandırılan bot'lar, hem faydalı hem de zararlı olabiliyorlar.

Neyse ki, kötü niyetli bot'ların sayısı aynı kalırken, sadece iyi bot'ların sayısı artıyor. Eğer daha önce forumlarda kimlerin çevrim içi olduğunu kontrol ettiyseniz, mutlaka Google ve Yahoo gibi bazı arama motorlarının bot'larının siteyi taradığına şahit olmuşsunuzdur. Bunlar arama motorlarının daha verimli çalışmasını sağlayan tarayıcı bot'lar.

Kötü bot'lar ise içerik hırsızlığı, DDoS saldırıları ve analitik veri hırsızlığı gibi işler için kullanılıyor. Ayrıca reklam yolsuzluklarına karışarak şirketlerin her yıl toplam 7 milyar dolar kaybetmesine sebep oluyorlar. Ve sayıları insanlardan bile fazla.