İnternet ve sosyal medya kullanımında artış

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye'de internet kullanıcı sayısı, Ocak 2016'dan itibaren 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon kişi arttı.

Dünya genelinde, 2016 yılında internet kullanıcı sayısı 2015'e kıyasla yüzde 10 büyümeyle 354 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise yüzde 21 büyümeyle 482 milyon kişiye ulaştı.

İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken, internet kullanımının en az olduğu kıtalar yüzde 33 ile dünyanın en kalabalık bölgesi Güney Asya ve yüzde 29 ile Afrika olarak belirlendi.

Ülkelere bakıldığında internetin en yaygın kullanımı yüzde 100 ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülürken, bu ülkeyi, yüzde 93 ile Japonya ikinci, yüzde 92 ile Birleşik Krallık üçüncü sıradan takip etti. Türkiye'deki internet kullanımı oranı, yüzde 60 ile ortalamanın üzerinde yer aldı.

Türkiye'de sosyal medyaya ayrılan ortalama zaman 3 saat olarak saptandı.

Bilgisayar başında günde ortalama 7 saat geçiyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 60'ı aktif olarak internet ve sosyal medyayı kullanıyor.

Sosyal medyaya mobilden bağlanan kişi sayısı 42 milyona denk geliyor.

Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 95'i cep telefonu ve yüzde 75'i akıllı telefon kullanırken, dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullanım oranı yüzde 51, tablet kullanım oranı ise yüzde 17 olarak göze çarpıyor.

Gün içerisinde bilgisayar başında geçirilen zaman ortalama 7 saati bulurken, bireyler 3 saatini telefonla internete bağlanarak ve 3 saatini de sosyal medya platformlarında geçiriyor.

Ülkeler geliştikçe oranlar yükseliyor

Ayrıca gelişmiş ülkelerde internet ve sosyal medya kullanım oranlarının yüksek olduğu, Afrika kıtası gibi gelişmemiş bölgelerde ise bireylerin interneti ve sosyal medyayı çok düşük düzeyde kullandıkları kaydedildi.

Türkiye'nin sosyal medya ve internet kullanım oranı, yüzde 60 ile, yüzde 46'lık Asya ve yüzde 76'lık Avrupa kıtasının arasında ortalama bir değerde bulunuyor.

Türkiye'nin yıllık dijital gelişim istatistiklerine göre seneler geçtikçe internet ve sosyal medya kullanım düzeyi artarken, ileriki dönemlerde Avrupa ve Asya'daki gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA