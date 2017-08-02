  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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“İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla suçlar da sanal dünyaya taşınıyor”

Bilişim Hukuku Derneği Genel Başkanı Avukat Kürşat Ergün, “İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte suçlar da artık sanal dünyaya taşınıyor.” dedi.

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“İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla suçlar da sanal dünyaya taşınıyor”

Sosyal medya üzerinden yasadışı yollarla organlarını satışa çıkaranlar bir pazar oluşturdu. İlanlarda yazılanlar konuyla ilgili vahameti gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilişim Hukuku Derneği Genel Başkanı Avukat Kürşat Ergün, internetin birçok alanda kullanılmasıyla hayatımızı kolaylaştırırken bir takım sorunlarla da karşı karşıya kaldığımızı belirterek, “İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte suçlar da artık sanal dünyaya taşınmakta. Maalesef sanal ortamdaki organ satışı da bunlardan birisi. Son günlerde ise kişilerin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla maalesef internetin adeta organ ticaretinin bir pazarı haline geldiğini görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

İnsanların sanal ortamda vermiş oldukları ilanlarla organlarını satışa çıkardıklarına dikkati çeken Ergün, “Kuşkusuz sorunun kökten çözümü adına devlet tarafından gerekli çalışmalar yapılmalı. Sivil toplum kuruluşları da taşın altına elini koymalı” dedi.

“Organ alan, satan kişiler 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmekte”

Olayın kriminal boyutuna bakıldığında da yapılan işlemin bariz bir suç olduğunun altını çizen Avukat Kürşat Ergün, “Hukukumuzda organ bağışının hangi şartlar altında yapılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu şartların dışında yapılan organ veya doku ticareti ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmıştır. Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişiler 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Öte yandan belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: sanal suçlar, Bilişim Hukuku Derneği, Avukat Kürşat Ergün
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