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Instagram'ın algoritması nasıl çalışıyor?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook bünyesinde bulunan popüler platform Instagram, merak uyandıran algoritmasının çalışma mantığını açıkladı.

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Instagramın algoritması nasıl çalışıyor?

Techcrunch'ın haberine göre Instagram, herkese benzersiz bir özet akışı (feed) oluşturmak için makine öğrenimini (machine learning) kullanıyor. Gönderilerin sıralanmasını üç ana maddeye göre kararlaştıran algoritma, öncelikli olarak kullanıcının Instagram’a ne sıklıkla girdiğine bakıyor.

Başka bir kullanıcıyla aynı hesapları takip etseniz bile, bu hesaplarla nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak kişiselleştirilmiş bir özet akışı sunuyor.

Instagram özet akışında ilgi, yenilik ve ilişki olmak üzere üç önemli faktör var. Makine öğrenimi, geçmişteki davranışları ve potansiyel gönderinin gerçek içeriğini analiz ederek, önemli olan gönderiyi öne çıkarıyor.

Gönderiyi paylaşan kişiye ne kadar yakınsanız (yorumda bulunmak veya fotoğraflarda etiketlenmek gibi), Instagram üzerinde daha önce çok fazla etkileşim kurduğunuz kişilerin hesabında üst sıralarda yer alıyorsunuz.

Ayrıca işletme profili ve kişisel profiller arasında herhangi bir öncelik farkı olmadığını belirten Instagram takımı, bu değişikliğin kullanıcılara daha fazla etkileşim getirmeyeceğini de dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Instagram, algoritma
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