Instagramı bundan böyle internetsiz kullanabileceksiniz!

Sosyal medyanın fenomen platformu Instagram milyonlarca kullanıcısının karşısına mükemmel bir özellikle çıkıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan bu özellik için düğmeye bastı.

F8'in ilk gününde açılış konuşması yapan Mark Zuckerberg, Instagram'a çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu.

Çevrimdışı mod sayesinde Instagram kullanıcıları internet bağlantıları kesildiğinde veya olmadığında işlem yapabilecek.

Instagram'ın Android uygulaması, daha önce indirilen içeriğe göz atmanıza olanak tanıyor. Başka bir deyişle, instagram kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği bu yeni özellik ile Android kullanıcıları internet erişimleri yokken Instagram'ı kullanabilecek.

Yeni özellik sayesinde, mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma gibi özellikleri Android kullanıcıları tarafından internet bağlantısı yokken de gerçekleştirilebilecek.

Instagram, kullanıcının bir sonraki çevrimiçi ziyaretinizde söz konusu işlemleri Instagram'ın sunucularıyla senkronize edecek.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki dönemde iOS işletim sistemi ile çalışan telefonlar için de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Çevrimdışı mod, kullanıcılara daha iyi ve kesintisiz bir sosyal medya deneyimi sunacak.